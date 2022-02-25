НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів
П'ятниця, 25 лютого 2022, 09:00
Національний банк України заборонив уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів.
Джерело: сайт Нацбанку
Деталі: Також НБУ заборонив банківські операції, учасником яких є громадяни і компанії з Росії та Білорусі.
Крім того, заборонено виконувати зобов’язання перед юридичними або фізичними особами з РФ та Білорусі.
Відповідні зміни правління Нацбанку внесло до постанови від 24 лютого 2022 року "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану".
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