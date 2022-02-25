НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Національний банк України заборонив уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів.

Джерело: сайт Нацбанку

Деталі: Також НБУ заборонив банківські операції, учасником яких є громадяни і компанії з Росії та Білорусі.

Крім того, заборонено виконувати зобов’язання перед юридичними або фізичними особами з РФ та Білорусі.

Відповідні зміни правління Нацбанку внесло до постанови від 24 лютого 2022 року "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану".