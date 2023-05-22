"Укрэнерго" возобновило питание ЗАЭС от украинской энергосистемы
В "Укрэнерго" заявили, что восстановили линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС - станция переходит на питание от украинской энергосистемы.
Об этом говорится в сообщении госкомпании в Telegram.
"Вопреки утренней атаке врага энергосистема Украины работает стабильно, производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.
К сожалению, энергетическая инфраструктура таки получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго).
В результате этого были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении.
В результате повреждения высоковольтной линии ЗАЭС потеряла питание от энергосистемы и работала от дизель-генераторов.
Также в результате атаки россиян повреждены сети облэнерго на Днепропетровщине, питание восстанавливается.
Несмотря на это в ночные часы при пониженном потреблении продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину в понедельник отсутствует, добавили в "Укрэнерго".
"Сейчас электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономное потребление электроэнергии.
Просим перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь. Выключив несколько электроприборов или используя их не в период вечернего пика, вы поможете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - резюмировали в компании.
Напомним:
Сообщалось, что из-за обстрелов ЗАЭС в седьмой раз с начала оккупации переходит в режим блэкаута.
Экономическая правда