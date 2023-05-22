"Укрэнерго" возобновило питание ЗАЭС от украинской энергосистемы

В "Укрэнерго" заявили, что восстановили линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС - станция переходит на питание от украинской энергосистемы.

Об этом говорится в сообщении госкомпании в Telegram.

"Вопреки утренней атаке врага энергосистема Украины работает стабильно, производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.

К сожалению, энергетическая инфраструктура таки получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго).

В результате этого были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении.

В результате повреждения высоковольтной линии ЗАЭС потеряла питание от энергосистемы и работала от дизель-генераторов.

Также в результате атаки россиян повреждены сети облэнерго на Днепропетровщине, питание восстанавливается.

Несмотря на это в ночные часы при пониженном потреблении продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину в понедельник отсутствует, добавили в "Укрэнерго".

"Сейчас электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономное потребление электроэнергии.

Просим перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь. Выключив несколько электроприборов или используя их не в период вечернего пика, вы поможете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - резюмировали в компании.

Напомним:

Сообщалось, что из-за обстрелов ЗАЭС в седьмой раз с начала оккупации переходит в режим блэкаута.

Экономическая правда