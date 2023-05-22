Из-за обстрелов ЗАЭС в седьмой раз с начала оккупации переходит в режим блэкаута

В результате обстрела в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"Уже в седьмой раз с начала оккупации рашистскими террористами украинской станции (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

После потери внешнего питания, которое жизненно необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", - подчеркнули в госкомпании.

Там отметили, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

"Дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, господство на ней нелегитимного неподготовленного рашистского руководства, которое не несет никакой ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии. Ядерный терроризм России должен немедленно остановиться, а захватчики покинуть территорию станции и города-спутника Энергодара.

ЗАЭС немедленно должна вернуться под полный контроль законного оператора - Энергоатома, с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации с восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта", - говорится в позиции "Энергоатома".

Экономическая правда