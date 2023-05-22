Гендиректор МАГАТЭ отреагировал на очередной блэкаут на ЗАЭС
Понедельник, 22 мая 2023, 10:36 -
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя то, что Запорожская АЭС в седьмой раз за время оккупации потеряла внешнее электроснабжение, заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции "крайне уязвима".
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня утром украинская Запорожская АЭС в седьмой раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что заставило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы.
Мы должны договориться о защите станции сейчас; такая ситуация не может продолжаться", - написал Гросси.
Напомним:
Из-за обстрелов ЗАЭС в седьмой раз с начала оккупации переходит в режим блэкаута.
Экономическая правда