Гендиректор МАГАТЭ отреагировал на очередной блэкаут на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя то, что Запорожская АЭС в седьмой раз за время оккупации потеряла внешнее электроснабжение, заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции "крайне уязвима".

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня утром украинская Запорожская АЭС в седьмой раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что заставило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы.

Мы должны договориться о защите станции сейчас; такая ситуация не может продолжаться", - написал Гросси.

Напомним:

Из-за обстрелов ЗАЭС в седьмой раз с начала оккупации переходит в режим блэкаута.

Экономическая правда