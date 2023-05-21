РФ почти месяц блокирует входной флот на крупнейший порт зерновой сделки

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры заявило, что российская сторона уже почти месяц блокирует входной флот на порт "Южный".

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Отмечается, что даже после возобновления работы зерновой сделки РФ в СКЦ продолжает блокировать входной флот на наиболее глубоководный порт "Южный". Сейчас порт "Южный" из-за нехватки флота остановлен.

Российская сторона постоянно отказывает в одностороннем порядке в инспекции и регистрации судов на порт "Южный", не объясняя при этом причин. Так, 19 мая, было проинспектировано 3 судна, которые идут на загрузку в порты "Одесса" и "Черноморск".

"20 мая российская делегация в СКЦ согласилась провести 7 инспекций входящего флота на порты "Одесса" и "Черноморск", но провела только 2. Все заявленные на порт "Южный" Россия вновь вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана", - говорится в сообщении.

Соответствующие действия РФ повторились и сегодня 21 мая, когда из запланированных 4 инспекции снова нет судов на порт "Южный".

"Такую деструктивную политику страна-агрессор осуществляет уже почти месяц, с 29 апреля 2023 года. Сейчас в порту "Южный" более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африка и Азия, должно быть загружено на 26 судов, которые продолжают ожидать в территориальных водах Турции", - добавляют в министерстве.

Украинская сторона обратилась к партнерам по соглашению для решения этого вопроса, поскольку недопуск судов в порт "Южный" является свидетельством того, что зерновая сделка не работает на условиях подписанными всеми сторонами.

Напомним:

Россия согласилась возобновить входные инспекции судов, следующих в два из трех портов, на которые распространяется черноморская "зерновая инициатива".

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

Экономическая правда.