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Разблокирование портов Николаева увеличит экспорт зерна вдвое - Министр агрополитики

Воскресенье, 21 мая 2023, 10:31 - Игорь Пилипив

Украина может увеличить экспорт зерна, при условии разблокирования портов Николаева.  

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам большое значение имеет Николаев, поскольку он сопоставим по размерам с портами Большой Одессы. Его разблокирование примерно вдвое может увеличить экспорт для Украины, удешевить логистику, соответственно, украинские аграрии получат больше денег.

"Важно открытие не только Николаева, но и количество судов, которое пропускаются на Босфоре, было достаточным. Потому что, если их будет недостаточно, не важно, сколько портов будут открытыми, это ничего не даст" - подчеркнул Сольский.

Также министр добавил, что важно говорить о тех людях, которые готовы работать на этих судах, поскольку фактор опасности остается существенным.

Напомним:

Украина может рассмотреть разрешение на транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, если в зерновой соглашения будет включено большее количество портов и товаров.

зепно экспорт Минагрополитики
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