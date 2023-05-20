Лише за умови розширення зернової угоди Україна дозволить експорт російського аміаку – ЗМІ

Україна може розглянути дозвіл на транзит російського аміаку через свою територію для експорту за умови, якщо до зернової угоди буде включена більша кількість портів та товарів.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на джерела в українському уряді.

Зазначається, що для того, щоб відновити транзит аміаку через трубопровід з Тольятті до чорноморського порту "Південний", необхідна додаткова угода.

Українська сторона готова підписати угоду тільки за умови розширення кількості портів та переліку товарів для експорту.

Наразі невідомо, які саме товари Україна хотіла б включити до переліку.

Однак агентство пропускає, що, ймовірно, мова йде про експорт сталі.

Довідка. Аміакопровід "Тольятті-Одеса" протяжністю 2,4 тис км слугує транзитним маршрутом для експорту російського аміаку через порт "Південний" на Одещині. В РФ він бере початок у місті Тольятті, де завантажує аміак виробництва ПАТ "Тольяттіазот" російського олігарха Дмітрія Мазепіна та АТ "Міндобрива" олігарха Аркадія Ротенберга. В Україні аміакопровід проходить через вісім областей і має протяжність понад 1 тис км. Крім транзитного маршруту з РФ завдовжки 817 км, до 2014 року працювала гілка "Горлівка-Одеса" завдовжки 200 км, якою аміак транспортувався із заводу "Стирол" Дмитра Фірташа. За даними оператора української частини аміакопроводу "Укрхімтрансаміак", у 2021 році транзит аміаку становив 2,3 млн тонн, а за неповні два місяці 2022 року – 370,6 тис тонн. За надання послуг українська компанія у 2021 році отримала 2,9 млрд грн, а держбюджет – 1,2 млрд грн.

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Нагадаємо:

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.