В Украине аграрное производство снизится на 10% по сравнению с прошлым годом
Аграрное производство Украины в 2023 году снизится на 10% по сравнению с прошлым годом.
Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба министерства.
По его словам, украинский агросектор показал, что может быстро адаптировался к работе в условиях войны даже несмотря на потерю производства.
"В 2023 году аграрное производство снизится на 10% по сравнению с 2022, однако будет сохранена производительность производства, экспорт продукции и работа внутреннего рынка", - сказал Высоцкий во время дискуссии с представителями французского бизнеса на тему "Устойчивость экономики Украины: фокус на агросектор и логистику", которая состоялась в Киеве.
Кроме того, в течение последних нескольких недель важным остается вопрос сохранения экспорта украинской продукции. Из-за ограничений в работе зернового коридора Украина экспортирует больше агропродукции в направлении ЕС.
Заместитель министра добавил, что решение Еврокомиссии о пролонгации еще на год нулевой пошлины на экспорт из Украины является очень позитивным сигналом и поддержкой.
Напомним:
Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.