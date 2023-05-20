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В Украине аграрное производство снизится на 10% по сравнению с прошлым годом

Суббота, 20 мая 2023, 17:35 - Игорь Пилипив

Аграрное производство Украины в 2023 году снизится на 10% по сравнению с прошлым годом. 

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба министерства. 

По его словам, украинский агросектор показал, что может быстро адаптировался к работе в условиях войны даже несмотря на потерю производства.

"В 2023 году аграрное производство снизится на 10% по сравнению с 2022, однако будет сохранена производительность производства, экспорт продукции и работа внутреннего рынка", - сказал Высоцкий во время дискуссии с представителями французского бизнеса на тему "Устойчивость экономики Украины: фокус на агросектор и логистику", которая состоялась в Киеве. 

Кроме того, в течение последних нескольких недель важным остается вопрос сохранения экспорта украинской продукции. Из-за ограничений в работе зернового коридора Украина экспортирует больше агропродукции в направлении ЕС.  

Заместитель министра добавил, что решение Еврокомиссии о пролонгации еще на год нулевой пошлины на экспорт из Украины является очень позитивным сигналом и поддержкой. 

Напомним:

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

агросектор Минагрополитики
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