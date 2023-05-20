США решили снять санкции с российского бизнесмена впервые с начала большой войны

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Министерство финансов США впервые с начала большой войны исключило из санкционного списка российского бизнесмена Анатолия Карачинского.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство не объяснило причин исключения Карачинского из санкционного списка.

Под санкции США соучредитель группы IBS Анатолий Карачинский попал в апреле 2021 года как член наблюдательного совета банка "Открытие".

После попадания под санкции Карачинский вышел из совета директоров банка "Открытие" и IBS, и продал свои акции менеджменту.

Российский бизнесмен также находится под украинскими санкциями.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении санкций в отношении юридических и физических лиц, среди которых компания VS Energy International NV, бывший депутат Андреи Деркач и дочь министра обороны времен Януковича Павла Лебедева.

Экономическая правда.