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США решили снять санкции с российского бизнесмена впервые с начала большой войны

Суббота, 20 мая 2023, 12:35 - Игорь Пилипив
 
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Министерство финансов США впервые с начала большой войны исключило из санкционного списка российского бизнесмена Анатолия Карачинского.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Министерство не объяснило причин исключения Карачинского из санкционного списка. 

Под санкции США соучредитель группы IBS Анатолий Карачинский попал в апреле 2021 года как член наблюдательного совета банка "Открытие". 

После попадания под санкции Карачинский вышел из совета директоров банка "Открытие" и IBS, и продал свои акции менеджменту.

Российский бизнесмен также находится под украинскими санкциями. 

Напомним:

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении санкций в отношении юридических и физических лиц, среди которых компания VS Energy International NV, бывший депутат Андреи Деркач и дочь министра обороны времен Януковича Павла Лебедева.

Экономическая правда.

санкции США РФ
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