На межбанке НБУ осуществил продажу резервов на почти 392 миллионов долларов

Национальный банк за неделю с 15 по 19 мая продал на межбанковском валютном рынке почти 392 млн долларов, а купил взамен 11,6 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанке 391,96 млн. На прошлой неделе регулятор продал 552,21 млн долларов, что на 160 млн долларов больше, чем сейчас.

При этом регулятору удалось несколько увеличить покупку валюты до почти 44 млн долл за последние три недели.

С начала 2023 года Нацбанк выкупил в резервы 9,836 млрд долларов и продал 108,9 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванный эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Напомним:

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о смягчении валютных ограничений в сфере страхования и уточнения порядка проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ).