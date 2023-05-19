НБУ уточнив порядок виведення за кордон відсотків за ОВДП іноземними інвесторами

Національний банк України (НБУ) оголосив про пом'якшення валютних обмежень у сфері страхування та уточнення порядку проведення операцій, пов’язаних зі сплатою іноземним інвесторам відсотків за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, страховики зможуть здійснювати страхові виплати на користь нерезидентів, а також повернення страхових платежів на користь нерезидентів за достроково припиненими договорами страхування (перестрахування), що були отримані страховиками після 24 лютого 2022 року, в тому числі за наявності відповідних судових рішень.

У НБУ нагадали, що наразі вже є дозволеними операції зі здійснення страхових виплат:

іноземним ядерним пулам, які здійснюються уповноваженим страховиком за дорученням членів об'єднання "Ядерний страховий пул";

за договорами міжнародного страхування "Зелена картка";

за договорами особистого страхування, іншого ніж страхування життя, на лікування в медичних закладах іноземної держави, транспортування хворих, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (включаючи транспортні витрати та витрати на поховання);

за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон.

Крім того, НБУ розблоковує валютні операції з оплати страховиками членських внесків до міжнародних організацій та міжнародних об’єднань страховиків.

"Моторне (транспортне) страхове бюро України також зможе здійснювати валютні операції для сплати членських внесків до Ради Бюро Міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", - пояснили в НБУ.

Водночас для можливості репатріації коштів, отриманих від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, встановили додаткову вимогу щодо мінімального безперервного строку володіння інвестором цим ОВДП не менше останніх 90 календарних днів поспіль до моменту отримання відсотків.

"Це сприятиме запобіганню передчасної репатріації інвестицій іноземними інвесторами", - йдеться у повідомленні.

Уточнений порядок проведення операцій, пов’язаних зі сплатою іноземним інвесторам відсотків за ОВДП, набирає чинності з 22 травня 2023 року.

Економічна правда