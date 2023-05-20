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Россия готовит первый штраф для WhatsApp из-за неудаления "запрещенного" контента

Суббота, 20 мая 2023, 10:00 - Игорь Пилипив
 
getty images

Мессенджеру WhatsApp грозит максимальный штраф в размере 4 млн рублей (около 51 тыс долл) после того, как он проигнорировал требование российских властей и не удалил "запрещенный" контент.

Об этом пишет Reuters.

Несмотря на то, что WhatsApp в прошлом году был запрещен в РФ, мессенджер все еще пользуется популярностью среди россиян. 

Пока неизвестно, какую именно информацию WhatsApp якобы не удалил. Отмечается, что административное дело возбудил регулятор связи "Роскомнадзор".

Добавляется, что в начале вторжения РФ ввела новые жесткие законы о военной цензуре, согласно которым технологические компании, в частности Google, Wikipedia и Discord, были оштрафованы.

Напомним:

В РФ Роскомнадзор запретил рекламу компании Google LLC и ее продуктов, а также обязал поисковые сети информировать пользователей о нарушении законодательства РФ компанией.

whatsapp РФ Россия
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