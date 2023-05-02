Новости 2 мая: запрет импорта агротоваров, новый закон по выплатам военным

О выплатах военным. Руководители Сил обороны раскритиковали правку в закон, которой ранее попытались вернуть военным выплаты в 30 тыс грн, и предлагают собрать рабочую группу для создания нового закона об оплате труда военнослужащих.

О запрете импорта агротоваров. Европейская комиссия во вторник приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

О национализации банка Фридмана. Верховная Рада не приняла в целом законопроект №9107-1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения. В частности, документ не поддержала фракция "Европейская солидарность".

О "зерновой сделке". Переговоры по соглашению при посредничестве ООН, которое позволит безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, запланированы на среду, и в них примут участие все стороны переговоров.

О риске дефолта в США. Министерство финансов США предупредило о том, что без поднятия долгового потолка правительство может остаться без средств и войти в дефолт 1 июня.

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Не все покупатели испугались. Как рынок земли приходит в себя от большой войны

К довоенным масштабам объемы продаж земли еще не приблизились, но рынок постепенно восстанавливается. Где самая дорогая земля в Украине и как на цены влияет линия фронта. (укр)