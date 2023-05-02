С июня доступ к российской CRM-системе "Битрикс24" для украинцев прекратится

1 июня 2023 года облачный сервис "Битрикс24" станет недоступным для украинских пользователей. Доступ к порталу будет невозможным, данные будут полностью удалены.

Такое сообщение получили компании, которые используют облачный сервис от "Битрикс24".

При этом коробочная версия системы с 1 июня будет работать в режиме ограниченной лицензии, а ряд функциональных возможностей станут недоступными. "Битрикс24" с начала полномасштабного вторжения не принимает платежи в Украине, и пользователи могли продолжать пользоваться продуктом бесплатно.

Сообщение, которое получили пользователи облачного сервиса "Битрикс24"

"1 июня сервис окончательно прекратит свою работу в Украине. После 1 июня доступ к порталам будет невозможен, все данные будут полностью удалены. К этому времени вы можете выгрузить все необходимые данные", - говорится в сообщении для компаний, которые используют облачный сервис.

15 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО по применению и внесению изменений в персональные санкции.

Указ №227/2023 предусматривает санкции на 10 лет в отношении 351 физического лица и 254 юридических лиц, в том числе "Битрикс24".

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Экономическая правда