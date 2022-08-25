Есть ли альтернатива российским CRM-системам

Після відмови від російських CRM-систем, більш ніж половина українських бізнесів опинилися в ситуації вибору нового софту для управління клієнтською базою даних.

Це відкрило вікно можливостей для українських вендорів CRM, значно підвищило конкурентність на ринку та, як наслідок, спричинило активне покращення якості вітчизняного програмного забезпечення.

Досить довго українські бізнеси жили в парадигмі, де російські CRM-системи домінували на локальному ринку. Як наслідок, більшість українських бізнесів користувалися російськими CRM-системами Bitrix24 та amoCRM.

Рівень популярності цього програмного забезпечення був настільки високий що у 2020 році, кожна десята українська компанія, що працювала із CRM, користувалася Bitrix24.

Традиційно, найбільш активні користувачі CRM-систем — це ІТ-бізнеси, компанії в сферах торгівлі, послуг, промисловості, ремонту та соціальних сервісів.

Поєднавши ці два факти разом, можемо зробити висновок, що велика частина важливих даних українських бізнесів зберігалася у продукті держави-окупанта.

Чому так сталося? Багато в чому через небажання витрачати час і фінанси на впровадження нового софту, коли старий давно та успішно працює. Чималу роль також відіграла зручність тарифних планів та наявність у функціоналі актуальних для українських користувачів інтеграцій.

Окремий фактор – страх власника бізнесу запроваджувати нову CRM, особливо якщо мова йде про компанії, які накопичили велику кількість даних або звикли до вже налаштованих автоматизацій.

Втім, з початку повномасштабного вторгнення гостро постало питання відмови від російського продукту. І тут українські підприємці зіткнулися з досить складним вибором: яку CRM-систему обрати?

Проблема, яка відкриває можливості

Після того, як чимало локальних бізнесів відмовилися працювати з російськими CRM-системами, український ринок відчув поштовх для розвитку.

Зараз ми маємо ситуацію, коли у підприємців є значно більше бажання працювати з українським софтом, а у IT-компаній, що пропонують бізнесам свій софт, тепер є більше перспектив для роботи на внутрішньому ринку.

Разом з цим підвищилася конкуренція. Ті CRM-сервіси, що і до повномасштабного вторгнення працювали виключно з українською аудиторією, зараз мають більший попит на свій продукт.

Крім цього, низка українських компаній, що раніше орієнтувалися виключно на західного користувача, додали Україну до своїх пріоритетів.

Ця тенденція торкнулася і NetHunt – нині ми дуже активно адаптуємо нашу CRM саме під український ринок.

Звісно, західні CRM, які можуть зацікавити українських підприємців, теж нікуди не зникли. З плюсів впровадження іноземної CRM-системи – якісна система підтримки бізнесу. З мінусів – вартість іноземних аналогів, як правило, вища за вітчизняні, а функціонал не завжди є достатнім для ведення бізнесу в Україні.

Наприклад, середня вартість іноземної CRM системи на місяць варіюється від $20 до $120 за користувача. Щодо функціоналу: іноземні CRM-системи часто не мають широко затребуваних українцями інтеграцій, наприклад, інтеграцію з Телеграм, або з онлайн телефонією.

Тож, фокус змінився, і бізнеси та IT почали йти одне одному назустріч. Це позитивна динаміка, але для її реалізації у нас не так багато часу. Роботи багато як у вендорів програмного забезпечення CRM, так і у їхніх клієнтів.

Для прикладу, ми в NetHunt CRM в дуже короткі терміни розробили інтеграції з месенджерами й телефонією, що є актуальними для українських бізнесів. Знаю, що в такому ж режимі зараз працює чимало наших конкурентів.

У чому перевага української CRM для бізнесу

Як фахівець з впровадження CRM-сервісів в бізнесі, я можу пояснити, чому українському підприємцю варто робити ставку саме на впровадження вітчизняних CRM:

Адекватна ціна для українського бізнесу

Український софт, як правило, має більш приємну ціну, ніж іноземний. Вартість місячного користування вітчизняним CRM починається від 8 євро за користувача.

Розуміння потреб українського бізнесу

Наведу простий приклад: українському користувачу дуже важливо мати прямий номер телефону служби підтримки, куди можна подзвонити в разі потреби.

В іноземній CRM-системі ви не знайдете такої функції – там користувачі звикли писати у службу підтримки. Сюди я б додав і інтеграції з популярними в Україні месенджерами, телефонією та іншими локальними інструментами.

Мова

Українському підприємцю легше комунікувати українською – і це те, що за замовчуванням забезпечує бізнесу вітчизняний софт.

Підтримка української економіки

У кожного з нас зараз свій фронт, й інвестуючи в український продукт, ви у свій спосіб наближаєте нашу країну до перемоги.

І наостанок – тенденції останніх кількох місяців свідчать про те, що українські бізнеси рано чи пізно повністю відмовляться від російських CRM-систем. Фактично, відмова від російських CRM – це лише питання часу.

Тому "біль" з переналаштуванням звичних систем у бізнесі потроху стає новим етапом у розвитку українських компаній. Вочевидь, вигідним для кожної зі сторін.