Туристическая отрасль в 1 квартале уплатила на 29% меньше налогов, чем в прошлом году

За первые три месяца 2023 года представители туристической отрасли уплатили налогов на 29% меньше (383 млн 221 тыс грн), чем за аналогичный период в 2022 году, когда в бюджет поступило 540 млн 406 тыс грн.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма (ГАРТ).

По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году падение составляет 39% - тогда в казну государства от туротрасли было перечислено 629 млн 135 тыс грн.

На 34% уменьшилось общее количество налогоплательщиков, которые занимаются туристической деятельностью. Количество юридических лиц уменьшилось на 35%, а физических - на 34%. Если сравнивать этот показатель с первым кварталом 2021 года, то общее уменьшение составило 38% - юридические лица на 44%, физические на 36%.

"Наибольшая доля поступлений в госбюджет - 61% уплачена отелями - 233 млн 693 тыс грн.

"Однако эта сумма все же на 22% меньше аналогичного периода 2022 года (299 млн 782 тыс грн) и на 41% меньше того же периода в 2021 году (394 млн 576 тыс грн)", - говорится в сообщении.

При этом за первые три месяца этого года на 48% уменьшилась доля уплаченного налога от деятельности турбаз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств размещения поступило 25 млн 652 тыс грн налога против 49 млн 112 тыс грн за первые три месяца прошлого года. Если сравнивать этот же период с аналогичным в 2021 году, то налоговые поступления упали на 78%.

В то же время зафиксирован небольшой прирост уплаченных налогов (на 20%) от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов. Однако в сравнении с 2021 годом налоги от деятельности этих средств размещения снизились на 67%.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, первый квартал года всегда характеризуется самыми низкими налоговыми поступлениями от туротрасли, поскольку туристический сезон в Украине начинается в мае и заканчивается в ноябре.

Напомним:

За военный 2022 год сумма туристического сбора сократилась на 24% по сравнению с 2021 годом - с 235,5 млн грн до 178,9 млн грн.

Поступления в государственный бюджет от туристической отрасли в течение трех кварталов года сократились почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Экономическая правда