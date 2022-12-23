Налоги от туризма в Украине в течение года упали на треть

Поступления в государственный бюджет от туристической отрасли в течение трех кварталов года сократились почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом говорится в данных, опубликованных главой Государственного агентства по развитию туризма Марьяной Олеськив.

"Общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за девять месяцев текущего года сократилось на 28%", - отмечает Олеськив.

В этом году больше налогов уплатили гостиницы – почти 673 млн грн, что на 35% меньше по сравнению с таким же периодом в 2021 году.

Также на 32% уменьшилась доля уплаченного налога от деятельности туристических операторов – до 125 млн грн со 184 млн грн в прошлом году.

Также на 5% снизились налоговые поступления от деятельности туристических агентств.

В то же время рост размера уплаченного налога за девять месяцев 2022 года продемонстрировали:

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Львовская (197 млн против прошлогодних 151 млн);

Ивано-Франковская (136 млн – против почти 104 млн);

Киевская (120 млн – против почти 89 млн) области.

Значительный спад налоговых поступлений зафиксирован в Киеве и Одесской области – на 43% и 78% соответственно.

За 11 месяцев этого года границу Украины пересекли более 2 млн иностранцев, что фактически вдвое меньше, чем в прошлом.

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Экономическая правда