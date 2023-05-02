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Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией

Вторник, 2 мая 2023, 17:28 - Анастасия Жарикова

Верховная Рада на заседании во вторник, 2 мая, прекратила соглашение между правительствами Украины и Сирии о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Предложенный правительством законопроект был поддержан в целом. За проголосовало 268 народных депутатов.

Действие соглашения было прекращено из-за коренного изменения обстоятельств, в частности, в связи с поддержкой Правительства Сирийской Арабской Республики российской вооруженной агрессии против Украины и разрыва дипломатических отношений со страной.

Соглашение было подписано 21 апреля 2002 года в г. Дамаск и ратифицировано в феврале 2003 года.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 7 апреля, поддержал вынесение на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций против Сирии.

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Украина Сирия Рада
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