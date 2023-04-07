Уряд підготував санкції проти Сирії, їх розгляне РНБО

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 7 квітня, підтримав винесення на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Попередньо пропозиції були розглянуті та рекомендовані до подання в РНБО Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віце-прем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Проти Сирії пропонується запровадити такі санкції:

обмежити торговельні операції у частині заборони експортно-імпортних операцій із резидентами Сирійської Арабської Республіки, операцій із переробки із підприємствами-резидентами САР, заборона здійснення інвестицій в Сирію;

повністю припинити транзит ресурсів, польотів і перевезень резидентами САР територією України;

зупинити виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів САР, запобігати виведенню ними капіталів резидентами за межі нашої держави;

забороноти здійснення НБУ реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент САР, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами Сирійської Арабської Республіки,

заборонити передання резидентам Сирійської Арабської Республіки технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

заборонити заходження невійськових суден та військових кораблів під прапором САР до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.

В уряді пояснили, що санкції запроваджуються, оскільки сирійські судна брали участь у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, Сирія "визнала" так звані "ДНР" та "ЛНР", постачала Росії зброю та всебічно підтримує режиму Путіна.

"Вже запроваджені санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії. Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.

Сьогодні уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії – запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на п’ятдесят років. Таким чином питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго", - зазначила Свириденко.

Санкції набудуть чинності після ухвалення відповідного рішення Радою національної безпеки і оборони, введення його в дію президентом та затвердження постановою Верховної Ради.

Економічна правда