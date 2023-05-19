Зерновое соглашение: Россия согласилась возобновить инспекции судов в порты, но не все

Россия согласилась восстановить входящие инспекции судов, следующих в два из трех портов, на которые распространяется черноморская "зерновая инициатива".

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков в интервью Интерфакс-Украина.

"По состоянию на утро 19 мая стало известно, что Россия согласилась возобновить инспекции входящего флота в порты "Одесса" и "Черноморск", но отказалась инспектировать суда, следующие на порт "Южный", – сказал он.

Последнее судно на входе в порты было проинспектировано 6 мая. С 7 мая движение новых судов в направлении портов было остановлено из-за позиции российской делегации в Совместном координационном центре.

Васьков добавил, что в очереди на мероприятие находились 62 судна.

Напоминаем:

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

В "зерновом соглашении" не предусмотрено удовлетворение каких-либо потребностей РФ, а инициированные Россией вопросы работы аммиакопровода и снятия санкций с российских банков сейчас дискутируются отдельно.