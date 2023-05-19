Цены на пшеницу упали после продления "зернового соглашения"

Мировые цены на пшеницу упали после официальных договоренностей о продлении черноморской "зерновой инициативы", позволяющей экспортировать агропродукцию из украинских портов.

Об этом сообщает CNN.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже в четверг упали на 2% до 6,12 долл за бушель. Следовательно, цены упали на 23% с начала года и на 57% с момента достижения исторического максимума в 14,30 долларов за бушель в марте прошлого года.

"Данные соглашения имеют значение для глобальной продовольственной безопасности", – заявил журналистам в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Зерновое соглашение, впервые подписанное в июле 2022 года, должно было закончиться в четверг, но украинские, турецкие и российские чиновники заявили в среду, что оно будет продлено еще на два месяца.

Напомним:

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

В "зерновом соглашении" не предусмотрено удовлетворение каких-либо потребностей РФ, а инициированные Россией вопросы работы аммиакопровода и снятия санкций с российских банков сейчас дискутируются отдельно.