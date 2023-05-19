ChatGPT станет доступным в приложении на iOS

Компания OpenAI представила бесплатное приложение чат-бота ChatGPT для операционной системы iOS от Apple - пока оно доступно только в США, но географию расширят в ближайшие недели.

Об этом компания сообщила в четверг, передает Reuters.

Приложение ChatGPT является бесплатным и будет синхронизировать историю между устройствами. Подписчики ChatGPT Plus также получают доступ к возможностям GPT-4, ранний доступ к новым функциям и более быстрое время отклика.

ChatGPT Plus - это представленный компанией в феврале пилотный план подписки на свой чат-бот на базе а 20 долл в месяц.

Компания заявила, что сейчас начинает развертывание приложения для iOS в США и расширит ее на другие страны в течение ближайших недель.

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