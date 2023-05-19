Новая Почта возобновила работу мобильного приложения после сбоя

Компания Новая Почта возобновила работу мобильного приложения и сервиса авторизации после сбоя, который произошел в четверг.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь пользователи снова могут создавать накладные, проводить онлайн-оплаты, отслеживать свои посылки, получать и отправлять их через почтоматы.

В отделениях также доступны все сервисы. Клиенты могут оплатить почтовые услуги картой и наличными, получить денежный перевод, оформить посылку в кредит и тому подобное.

Оплачивать посылки курьеру также можно всеми способами оплаты.

Напоминаем:

Оператор экспресс-доставки "Новая почта" из-за технического сбоя временно не предоставляет услуги в приложении, также недоступна доставка отправлений в почтоматы.