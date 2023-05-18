У мобільному застосунку "Нової пошти" стався збій: які послуги працюють

Оператор експрес-доставки "Нова пошта" через технічний збій тимчасово не надає послуги в застосунку, також недоступною є доставка відправлень у поштомати.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Через збій тимчасово не працює мобільний застосунок компанії та сервіс авторизації.

"Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, - найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі", - додали в компанії.

Водночас усі послуги по відправці посилок і вантажів та фінансові послуги можна отримати в усіх відділеннях оператора. Також працюють усі інші цифрові точки контакту - API, бізнес-кабінет, сайт.

"Ми докладаємо усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно ми відновимо його роботу - одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компанії", - резюмували в "Новій пошті".

Економічна правда