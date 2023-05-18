Украина будет подавать данные в базу данных статистики доходов ОЭСР

Украина стала 121-й страной, которая подает информацию в базу данных статистики доходов Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В Минфине говорят, что налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней в Украине классифицированы в соответствии с категориями доходов ОЭСР и стандартного шаблона с 2012 года и до 2021 года.

В частности, данные содержат соотношение различных категорий налогов к ВВП, к общей сумме поступлений. База данных находится по ссылке. Информация ежегодно будет обновляться соответствующими данными за предыдущий год.

"Глобальная база доходов предоставляет сопоставимые данные об уровне налогообложения, налоговой структуре и изменениях в поступлениях от отдельных налогов во времени для подавляющего большинства стран мира", - пояснили в министерстве и отметили, что база данных ОЭСР является крупнейшим открытым источником данных о доходах стран.

Ведомство отмечает, что база данных о доходах является важной для проведения налоговой политики и в вопросах международного сотрудничества, а также взаимного обучения по мобилизации внутренних доходов.

Напоминаем:

Офис Организации экономического сотрудничества и развития начал свою работу в Киеве с 1 марта и будет работать ориентировочно до 2026 года. Основной задачей офиса будет координация совместной работы по направлению восстановления Украины.