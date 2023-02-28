Офіс ОЕСР в Києві відкриється у березні

Офіс Організації економічного співробітництва та розвитку розпочне свою роботу в Києві з 1 березня.

Про це заявив генсекретар ОЕСР Матіас Корман у ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Інтерфакс-Україна.

"Я можу підтвердити, що починаючи із завтрашнього дня відкриється офіційний Офіс нашого представництва в Києві", – заявив Корман та подякував посольству Словаччини за надання приміщень для офісу.

Також Корман подякував Польщі, Румунії, Латвії, Литві, Естонії за фінансову підтримку для створення цього офісу.

"Співробітники нашого офісу співпрацюватимуть із вашим урядом щодо розроблення програми для України в рамках ОЕСР, щоб ми могли допомогти вам досягти всіх пріоритетів, які поставлені в рамках програми реформ вашого уряду за стандартами і принципами ОЕСР, як майбутньому члену цієї організації", – зазначив генсек Організації.

Як раніше повідомлялося, у жовтні Організація економічного співробітництва та розвитку розглянула заявку України на вступ та розпочинає обговорення.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня підтримав проєкт закону про ратифікацію угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку, що дозволить запустити в Україні Офіс ОЕСР.