Польша строит автомобильный пропускной пункт на границе с Украиной: когда заработает

Польская сторона строит постоянный пункт пропуска на границе с Украиной и планирует запустить его в совместном режиме в начале 2024 года - сейчас он работает во временном режиме.

Об этом говорится в статье ЭП.

Пропускной пункт "Нижанковичи - Мальховице" запустили в феврале этого года. Сейчас он работает во "временном" режиме и пропускает только пустые грузовики, что уже позволило разгрузить соседние пункты пропуска. Выглядит такой пункт как модульный дом с бетонной дорогой.

Однако тем временем поляки на своей стороне строят постоянный пункт, который позволит пропускать грузовики весом до 7,5 тонн. Такие машины являются относительно небольшими, однако ими преимущественно пользуются экспортеры продукции с большой добавленной стоимостью - продовольственных товаров таких как мясо, молочная продукция, электроника.

Строительство планируют закончить до конца 2023 года, а в первом квартале следующего по ним поедут машины.

Кроме того, Украина вместе с партнерами рассматривает строительство новых пунктов пропуска на приоритетных направлениях - Польша и Румыния, ведь эти границы являются наиболее загруженными.

"У нас есть точки, где мы теоретически можем построить пункты пропуска, но нам нужно проанализировать, сколько это будет стоить, что это даст в части груза и пассажиров. Если будут открываться новые пункты пропуска, они скорее всего будут небольшие, пассажирские", - рассказал Деркач.

Такие пункты легче строить, и при этом они помогут разгрузить большие пропуски для грузовиков.

Подробнее в статье: Перестройка границы идет полным ходом. Как Украина наращивает экспорт по суше

Напоминаем:

Пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице" на границе с Польшей с понедельника, 13 февраля, начнет работу для пропуска транспортных средств с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза.