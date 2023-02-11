Всі розділи
Укр / Рус

На кордоні з Польщею відкриють пункт пропуску для порожніх вантажівок

Субота, 11 лютого 2023, 16:03

Пункт пропуску «Нижанковичі-Мальховіце»
Пункт пропуску «Нижанковичі-Мальховіце»
ержавна прикордонна служба

.

Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею з понеділка, 13 лютого, розпочне роботу для пропуску  транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Так, з 08:00 13 лютого 2023 року у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу", – зазначають в ДПСУ.

Додається, що пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзд з України та в’їзд в Україну.

Нагадаємо:

На кордоні України та Румунії офіційно відкрили новий автомобільний перехід "Дяківці – Раковець", перша автівка вже перетнула кордон на виїзд.

ДПСУ Польща
Матеріали за темою
На "стіну Яценюка" витратили вже 1,3 мільярда — ДПСУ 9 квітня 2019, 21:03
ДПСУ засекретила контракти по "стіні Яценюка" 21 лютого 2019, 14:34
Інвестори вважають, що нові податкові норми знищать фінринок 15 жовтня 2012, 16:31
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті