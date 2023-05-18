"Укргидроэнерго" уплатило с начала года рекордную сумму налогов и сборов

"Укргидроэнерго" по результатам 4 месяцев 2023 года уплатило рекордную сумму налогов и сборов - более 2,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Из них: налог на прибыль - 1,1 млрд. грн; НДС - более 1,1 млрд. грн; рентная плата за специальное использование воды - 166,1 млн грн; налог на доходы физических лиц - 95,2 млн грн; единый социальный взнос - 97,6 млн грн.

По итогам работы в 2022 году "Укргидроэнерго" получило 11,78 млрд грн чистой прибыли, из них 2,2 млрд грн компания направит на выплату дивидендов в госбюджет.

3,6 млрд грн направят на финансирование восстановления разрушенного и поврежденного имущества в результате ракетных ударов РФ. 6,02 млрд грн - на развитие производства.

Напомним:

Предварительная сумма убытков "Укргидроэнерго", нанесенных российской армией, достигает около 40 млрд гривен.

Экономическая правда