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Укр / Рус

"Укргидроэнерго" понесло убытки на 40 миллиардов из-за атак РФ

Среда, 22 марта 2023, 10:42 - Алексей Павлыш

Предварительная сумма убытков "Укргидроэнерго", нанесенных российской армией, достигает около 40 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, всего было более 30 попаданий в гидроэнергетические объекты с начала массированных обстрелов по энергетической системе.

"Результаты работы, которые были представлены, иллюстрируют, что наша компания, несмотря на все вызовы и проблемы, достойно справилась с испытаниями прошлого года. Это стало возможным благодаря объединенным усилиям нашего коллектива.

Мы продемонстрировали и демонстрируем, как нашему акционеру, так и всему обществу свою эффективность в выполнении стратегических задач по поддержанию энергетического баланса страны", - заявил председатель наблюдательного совета компании Валентин Гвоздий.

Также сообщается, что во время заседания комитета по инновациям была представлена стратегия "Укргидроэнерго" по внедрению инноваций.

"Эта политика направлена на ускорение внедрения инноваций в ежедневной работе. Кроме того, важно провести систематизацию инноваций, которые уже внедрены в компании. Это особенно важно для развития и при восстановлении после атак на объекты Укргидроэнерго со стороны России", - заявила член Наблюдательного совета и председатель инновационного комитета Наталья Микольская.

Экономическая правда

энергетика Укргидроэнерго финансы убытки война
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