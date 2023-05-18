Агрохолдинг МХП в I квартале получил почти 50 миллионов долларов чистой прибыли

Украинский агрохолдинг МХП в первом квартале 2023 года получил 49,07 миллиона долларов чистой прибыли, в прошлом году I квартал компания завершила с чистым убытком 108,25 миллиона долларов.

Об этом идет речь в квартальном отчете агрохолдинга на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

Выручка МХП увеличилась на 34,7% – до 745,60 млн долл., валовая прибыль – на 60,8%, до 143,56 млн долл., операционная прибыль – в 9,7 раза, до 83,99 млн долл.

Показатель EBITDA в первом квартале этого года составил 124 млн долл. по сравнению с 50 млн долл. в первом и 138 млн долл. - в четвертом квартале прошлого года.

"МХП сообщает о хороших операционных и финансовых результатах за первый квартал 2023 года благодаря высокому спросу, положительной динамике цен и минимальному перерыву в производстве в результате огромного объема работы, проделанной командой МХП с начала войны", - отмечается в документе.

В МХП добавили, что на операционные и финансовые результаты в первом квартале 2022 более серьезно повлияли сбои на ранних этапах войны. "На результаты следующих периодов этого года снова могут негативно повлиять проблемы, связанные с войной, не находящиеся под контролем МХП.

Напоминаем:

Крупнейшие по выручке в 2022 году компании прямо или косвенно контролируются государством или входят в финансово-промышленные группы, также среди них есть доля компаний, связанных со страной-агрессором.