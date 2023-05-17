З ким пов’язані найбільші за виручкою українські компанії та скільки збільшили дохід, попри війну

Найбільші за виручкою в 2022 році компанії прямо або опосередковано контролюються державою або входять до фінансово-промислових груп, також серед них є частка компаній, пов’язаних з країною-агресором.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.

"Більшість компаній із топ-1000 за обсягом доходу у 2022 р. мають зв'язки з фінансово-промисловими групами. Зокрема, "Систем кепітал менеджмент" (46) та "Смарт-Холдинг" (23) та ін.

9 підприємств із першої 20-ки за виручкою прямо чи опосередковано контролюються державою.

Інші 11 входять до складу 10 ФПГ. Так, 3 компанії входять до складу "Систем кепітал менеджмент" (СКМ), серед них одна також пов'язана із "Смарт-холдингом". Решта – це пов’язані з фінансово-промисловими групами продуктові рітейлери "АТБ-МАРКЕТ" та "СІЛЬПО-ФУД", агрокомпанії "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" та "МХП", оптові фармацевтичні дистриб'ютори "БАДМ" і "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД". А також мережа АЗС "ОККО" і дистриб'ютор тютюнових виробів та супутніх товарів ТОВ "ТЕДІС УКРАЇНА".

YouControl

Покращити обсяг доходу у 2022-му порівнюючи з 2021-м вдалося 7 компаніям зі згаданих перших 20-ти. Серед п’яти з них зростання виручки відбулося більш ніж на 40%.

Згідно з загальною статистикою топ-1000, близько 52% покращили свої результати. Виручка більше ніж 43% підприємств за результатами 2022 року була нижчою, порівнюючи з показником у 2021-му. У всіх інших рівень доходу за результатами 2022 року не змінився.

Трохи більше 2% від загальної кількості компаній вдалося збільшити дохід у понад 10 разів у порівнянні з 2021 р:

постачальник газу для населення ТОВ "ТВІЙ ГАЗЗБУТ", бенефіціаром якого є олігарх Дмитро Фірташ;

ТОВ "БЕРЕГІВСЬКЕ ХПП", що входить до складу "Українського аграрного холдингу". Одним із співвласників холдингу є Ігор Пукшин - колишній заступник Глави Секретаріату Президента України Віктора Ющенка (2006–2009 рр.).

оптовий торговець паливом на Одещині ТОВ "ТЕКА ПЕТРОЛЕУМ", бенефіціаром якого до листопада 2020-го був громадянин РФ Тимур Саламов.

Актуальний зв'язок із Росією, Білоруссю та Китаєм мають 8 компаній із топ 1000 найбільших за доходами. Водночас 6 компаній, згідно з даними російського реєстру юридичних осіб, є співвласниками компаній в Росії.