В Венгрии восстановили поврежденный участок железной дороги: расписание поездов из Украины

В Венгрии возобновили движение ранее поврежденной в результате аварии железной дорогой между Дебреценом и Ньиредьхазой, беспересадочные вагоны Киев — Будапешт — Вена будут курсировать по привычным расписаниям движения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Движение вагонов будет происходить по графику:

отправление из Киева в 13:16, Львов 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, Будапешт-Келети 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

в обратном направлении отправление из Вены в 16:42, Будапешт-Келете 19:19 - 19:40, Мукачево 06:48 - 06:53, Львов 11:00 - 11:23, прибытие в Киев в 18:30.

Также к привычному графику с сохранением всех пересадок возвращается поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена — Захонь с вагоном Вена — Чоп:

отправление из Вены в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 - 19:40, прибытие в Чоп в 02:28;

обратное отправление из Чопа в 03:28, Будапешт-Келети 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Поезда сообщением Будапешт - Дебрецен - Мукачево следуют привычным расписанием и маршрутом без необходимости пересадки на автобусный шаттл для объезда поврежденного участка.

Напоминаем:

Сообщалось, что на венгерской железной дороге грузовой поезд сошел с рельсов, в результате чего поезда Укрзализныци из Вены в Киев задерживаются на 6 часов.