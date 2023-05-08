Потяги УЗ до та з Відня затримуються: в Угорщині потяг зійшов з рейок

На угорській залізниці вантажний поїзд зійшов з рейок, внаслідок чого потяги Укрзалізниці з Відня до Києва затримуються на 6 годин.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Безпересадкові вагони Відень-Київ, які відправилися із Відня у неділю, запізнюються на 6 годин.

По прибуттю на станції Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород-Київ і прибудуть до Києва у вівторок у складі поїзда №750, а не у понеділок о 19:30.

Також затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня, відтак УЗ закликає враховувати це при планування пересадок і вильотів з будапештського аеропорта.

Причиною стало те, що у неділю вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház.

В УЗ додали, що угорські колеги тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день. Рух потягів між цими станціями призупинено, а угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус.

Угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі.





