Ночная атака россиян повредила объекты энергосистемы - Минэнерго

Ночная массированная атака россиян по Украине повредила ряд объектов энергетической инфраструктуры, однако ограничений потребления не предвидится.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Из-за ночного обстрела отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. Вследствие этого в области обесточены 3 населенных пункта, без света остались 1,7 тыс. потребителей.

Также в результате последнего обстрела обесточены 2 населенных пункта в Запорожской области, 3 населенных пункта - в Николаевской области.

В Херсонской области обесточены 15 населенных пунктов, остались без света почти 12 тысяч потребителей. В то же время, заявили в Минэнерго, они уже запитаны.

В Донецкой области также отключились несколько воздушных линий. Без света остались 5 населенных пунктов, более 20 тысяч абонентов. Из-за обстрела была обесточена шахта, где находились несколько человек.

В результате предыдущих обстрелов без света до сих пор остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Всего за последние сутки свет вернули для более 32 тысяч потребителей.

Также ночью отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией из-за повреждения на территории соседней страны. Сейчас там продолжается ремонт.

В министерстве напомнили, что сейчас проходит "самая масштабная за годы независимости" ремонтная кампания объектов энергетики для подготовки к следующему отопительному сезону. Ремонтируются как объекты генерации, так и сетевая инфраструктура.

"Однако ограничения для бытовых потребителей не планируются. Энергетическая система работает стабильно", - отметили в Минэнерго.

Напоминаем:

Украина готовится к следующему отопительному сезону с пониманием того, что агрессор продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующей зимы.





