Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
Среда, 17 мая 2023, 18:52 -
За время кампании декларирования доходов украинцы подали 169,9 тысячи деклараций об имущественном положении и доходах.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Сумма задекларированного дохода составляет 114,4 млрд грн.
"ририст к факту прошлого года - 16,2 млрд грн, или 116,5 процента", - добавили в ГНС.
Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 2,7 млрд. грн.
Задекларированные налоговые обязательства по военному сбору составляют 0,5 млрд. гривен.
Напоминаем:
Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило вопрос необходимости декларирования полученной помощи от международных организаций и других государств.