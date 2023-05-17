Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций

За время кампании декларирования доходов украинцы подали 169,9 тысячи деклараций об имущественном положении и доходах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Сумма задекларированного дохода составляет 114,4 млрд грн.

"ририст к факту прошлого года - 16,2 млрд грн, или 116,5 процента", - добавили в ГНС.

Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 2,7 млрд. грн.

Задекларированные налоговые обязательства по военному сбору составляют 0,5 млрд. гривен.

Напоминаем:

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило вопрос необходимости декларирования полученной помощи от международных организаций и других государств.