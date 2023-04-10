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У НАЗК роз’яснили, як декларувати фінансову допомогу від інших країн та міжнародних організацій

Понеділок, 10 квітня 2023, 12:17 - Анастасія Жарикова

Національне агентство з питань запобігання корупції роз'яснило питання необхідності декларування отриманої допомоги від міжнародних організацій та інших держав.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

екларувати грошову (матеріальну) допомогу, отриману через війну від міжнародних організацій та інших держав не потрібно. А ось грошову допомогу від України все ж необхідно зазначати в декларації", – наголосили в НАЗК.

В Агентстві наголосили, що ці правила стосуються лише грошової допомоги, яку виплачували в період дії в Україні воєнного стану.

Натомість декларувати грошову допомогу від України потрібно. Це можуть бути, наприклад, кошти, виплачені на проживання ВПО та кошти отримані за програмою "єПідтримка" в розмірі 6500 грн.

"Якщо ви вже задекларували кошти від міжнародних організацій чи інших країн (крім РФ) — не хвилюйтеся. Це не тягне за собою жодних юридичних наслідків", – заспокоїли в НАЗК.

Економічна правда

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