Присвоение горючего на 2 миллиарда: экс-руководитель "Укртатнафты" получил еще одно подозрение

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили еще об одном подозрении в завладении чужим имуществом бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления компании "Укртатнафта" (2019-2022 гг).

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Бюро не называет имени подозреваемого, но в тот период исполняющим обязанности первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" был Руслан Ляпка.

"Детективы БЭБ установили новые факты правонарушений, совершенных должностными лицами нефтеперерабатывающей компании.

Через сеть магистральных нефтепроводов они незаконно переместили более 72 тысяч тонн нефти-сырца с таможенных складов на территорию нефтеперерабатывающего завода для дальнейшего изготовления светлых нефтепродуктов. Затем топливо было реализовано без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Ориентировочная стоимость продукции составляет более 2 млрд грн", - заявили в БЭБ.

Там добавили, что подозреваемый сейчас находится под стражей.

Ранее детективы БЭБ сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления ПАО "Укртатнафта" в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь-февраль 2022 года почти на 1,3 млрд грн.

Также бывшему главному бухгалтеру нефтеперерабатывающей компании сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь 2022 года на сумму более 605 млн грн.

"Детективы БЭБ уже обеспечили возмещение 605 млн гривен в упомянутом уголовном производстве. Средства уже поступили в государственный бюджет", - резюмировали в БЭБ.

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении находящемуся под стражей бывшему директору "Укртатнафты" в уклонении от уплаты еще 687 миллионов гривен налогов. Компания дополнительно перечислит в бюджет неуплаченные средства.

ЧАО "Укртатнафта" перечислило в бюджет 531 миллион гривен после начала расследования СБУ и БЭБ по коррупции бывшего менеджмента ЧАО "Укрнафта" и ЧАО "Укртатнафта".

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ЧАО "Укрнафта" и ЧАО "Укртатнафта".

Экономическая правда