Новое подозрение экс-руководству "Укртатнафты": компания дополнительно перечислит в бюджет более 680 млн

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении находящемуся под стражей бывшему директору "Укртатнафты" в уклонении от уплаты еще 687 миллионов гривен налогов. Компания дополнительно перечислит в бюджет неуплаченные средства.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и СБУ.

По данным следствия, должностные лица ЧАО "Укртатнафта" в феврале 2022 года осуществляли реализацию производимого горючего в адрес покупателей и игнорируя нормы законодательства самостоятельно определили суммы налоговых обязательств по уплате акцизного налога.

Руководство компании не обеспечило представление декларации и уплаты акцизного налога, что в свою очередь привело к непоступлению средств в госбюджет в особо крупных размерах.

Достоверно зная о наличии достаточного количества средств на счетах ЧАО "Укртатнафта" уплата налога не состоялась. Таким образом, по состоянию на 2 апреля 2022 года возникла задолженность по уплате акцизного налога в размере более 687 млн грн", – добавили в БЭБ.

Чтобы скрыть преступление и избежать ответственности должностные лица компании направили письма Государственной налоговой службе и другим государственным органам, относительно невозможности надлежащего ведения налогового и бухгалтерского учета вследствие повреждений, полученных в ходе вооруженной агрессии России.

В СБУ добавляют, что после разоблачения стражей порядка Укртатнафта дополнительно перечислит в бюджет 687 млн грн налогов, неуплаченных бывшими собственниками.

Напоминаем:

ЧАО "Укртатнафта" перечислило в бюджет 531 миллион гривен после начала расследования СБУ и БЭБ по коррупции бывшего менеджмента ЧАО "Укрнафта" и ЧАО "Укртатнафта".

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ЧАО "Укрнафта" и ЧАО "Укртатнафта".

Экономическая правда