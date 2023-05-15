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Фонд гарантирования с начала войны инвестировал в облигации более 21 миллиарда

Понедельник, 15 мая 2023, 17:29 - Анастасия Жарикова

С начала большой войны Фонд гарантирования вкладов физических лиц инвестировал в облигации более 21 миллиарда гривен свободных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, в мае ФГВФЛ приобрел облигаций еще на 599,7 млн. грн. с доходностью 18,5% годовых.

В Фонде напомнили, что инвестирование временно свободных средств в государственные ценные бумаги Украины предусмотрено законодательством.

"На сегодняшний день Фонд имеет вполне достаточный ресурс для выполнения своих функций. В частности, с начала полномасштабного вторжения мы выплатили вкладчикам выводимых с рынка банков свыше 7,5 млрд грн гарантированных выплат. Кроме того, расчеты с кредиторами таких банков за это время составили 6,3 млрд. грн.", - отметила финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физлиц заявил, что почти полностью возместил средства вкладчикам банка "Сич" и "Мегабанка".

Фонд гарантирования вкладов облигации
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Экономическая правда
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