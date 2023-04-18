Вкладникам "Мегабанку" і банку "Січ" уже відшкодували 5 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізосіб заявив, що майже повністю відшкодував кошти вкладникам банку "Січ" та "Мегабанку".

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Так, станом на 14 квітня 2023 року сума гарантованих виплат вкладникам банку "Січ" становила 1,2 млрд грн (96% від суми, що має бути відшкодована), а вкладникам "Мегабанку" - 3,8 млрд грн (93%).

"Банк "Січ" та "Мегабанк" визнані неплатоспроможними після набуття чинності Закону №2180-ІХ, яким запроваджено 100% гарантії за вкладами на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення.

Це означає, що Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику цих банків, який звертається до наших банків-агентів, повну суму вкладу разом з нарахованими відсотками. На сьогодні Фонд вже повернув громадянам, які свого часу довірили кошти банку "Січ" та "Мегабанку", 5 млрд грн.

Виплати гарантованого відшкодування тривають і ми закликаємо вкладників, які ще не отримали належні їм виплати, звертатися до наших банків-агентів",- заявила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.

Отримати виплати можна безпосередньо у відділеннях банків-агентів Фонду або дистанційно.

Для отримання гарантованого відшкодування у відділеннях банків-агентів Фонду вкладник має пред’явити паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, та ІПН.

Дистанційні виплати здійснюються через онлайн-сервіси чотирьох банків агентів, що надають таку можливість, - "Укргазбанк", ПриватБанк, "ПУМБ" та банк "Південний".

Нагадаємо:

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Січ", якого було визнано неплатоспроможним на початку серпня.

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

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