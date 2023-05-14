Польская железная дорога вводит дополнительные поездки в Украину

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Польская железнодорожная компания SKPL с 1 июня планирует начать рейсы из Варшавы в Раву-Русскую.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, со ссылкой на Львовскую ОГА.

Так, с 1 июня каждый день в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

Отправление с вокзала "Варшава-Восходня" планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина - в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую - в 20:15 (по киевскому времени).

В министерстве добавляют, что новый рейс позволит разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Отмечается, что из Варшавы поезд следует в город Рава-Русская, где пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля смогут воспользоваться рейсами Укрзализныци.

Напомним:

"Укрзализныця" успешно завершила тестовую поездку поезда евроколеи 1435 мм, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов.

Экономическая правда.