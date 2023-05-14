Tesla отзовет более 1,1 миллиона автомобилей в Китае

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Компания Tesla отзовет более 1,1 млн автомобилей в Китае с 29 мая из-за проблем с программным обеспечением.

Об этом сообщает Xinhua, ссылаясь на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Главной причиной отзыва стало отсутствие в автомобилях возможности выбора стратегии рекуперативного торможения, а также не предусмотрено достаточных предупреждений, если водители длительное время нажимают на педаль акселератора. В заявлении департамента добавляется, что такие сбои могут увеличить риск столкновения.

Под отзыв подпадают части импортируемых автомобилей Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, произведенных в Китае в период с 12 января 2019 года по 24 апреля 2023 года, согласно заявлению.

Компания планирует внести коррективы или добавить функции оповещений к отозванным транспортным средствам, чтобы уменьшить риск.

Напомним:

Компания Tesla, которая выпускает электромобили, заявила, что отзывает 3470 автомобилей Model Y 2022-2023 годов выпуска в США из-за того, что болты, которые крепят рамы спинок сидений второго ряда, возможно, были ненадежно затянуты.