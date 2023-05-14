Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
По состоянию на утро 14 мая железнодорожники завершили работы по восстановлению поврежденной в результате вчерашнего обстрела колеи в Хмельницкой области, сейчас ожидается разрешение на возобновление движения.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Однако пока движение поездов привычным маршрутом не восстановили, для доставки пассажиров из/на участок Винница - Хмельницкий - Тернополь, как и вчера, работает шатловое движение электропоездами Хмельницкий - Винница - Казатин 1, а также Черное Озеро - Тернополь - Красное.
Кроме того, автобусные шаттлы от Хмельницкого центрального вокзала до станции Черное Озеро курсировали всю ночь и продолжат бесплатно подвозить пассажиров до момента восстановления полноценного движения по участку.
"Тем временем сегодня измененным маршрутом следуют поезда №86 Львов - Запорожье, №706 Перемышль - Киев и №715 Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по состоянию на 10:00, с задержкой более чем на час от стандартного графика курсируют 13 поездов Укрзализныци из 66.
- №749/750 Будапешт - Киев +7:54 (продолжается ремонт инфраструктуры в Венгрии)
- №11/12 Одесса - Львов +1:55
- №35/36 Перемышль - Одесса +1:30
- №37/38 Ужгород - Одесса +1:30
- №715/716 Перемышль - Киев +1:37
- №57/58 Киев - Ворохта +5:01
- №41/42 Трускавец - Днепр +3:58
- №59/60 Киев - Чоп +5:24
- №119/120 Запорожье-1 - Львов +1:00
- №11/12 Львов - Одесса +2:09
- №119/120 Львов - Запорожье-1 +2:02
- №25/26 Одесса - Рахов +1:42
Напомним:
Из-за обстрелов в Хмельницкой области "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда-шаттлы для подвоза пассажиров и совместно с ОВА разработала инструкцию по изменениям в курсировании поездов.