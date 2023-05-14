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Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов

Воскресенье, 14 мая 2023, 11:17

По состоянию на утро 14 мая железнодорожники завершили работы по восстановлению поврежденной в результате вчерашнего обстрела колеи в Хмельницкой области, сейчас ожидается разрешение на возобновление движения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Однако пока движение поездов привычным маршрутом не восстановили, для доставки пассажиров из/на участок Винница - Хмельницкий - Тернополь, как и вчера, работает шатловое движение электропоездами Хмельницкий - Винница - Казатин 1, а также Черное Озеро - Тернополь - Красное. 

Кроме того, автобусные шаттлы от Хмельницкого центрального вокзала до станции Черное Озеро курсировали всю ночь и продолжат бесплатно подвозить пассажиров до момента восстановления полноценного движения по участку.

"Тем временем сегодня измененным маршрутом следуют поезда №86 Львов - Запорожье, №706 Перемышль - Киев и №715 Киев - Перемышль", - говорится в сообщении. 

Добавляется, что по состоянию на 10:00, с задержкой более чем на час от стандартного графика курсируют 13 поездов Укрзализныци из 66.

  • №749/750 Будапешт - Киев +7:54 (продолжается ремонт инфраструктуры в Венгрии)
  • №11/12 Одесса - Львов +1:55 
  • №35/36 Перемышль - Одесса +1:30 
  • №37/38 Ужгород - Одесса +1:30 
  • №715/716 Перемышль - Киев +1:37 
  • №57/58 Киев - Ворохта +5:01 
  • №41/42 Трускавец - Днепр +3:58 
  • №59/60 Киев - Чоп +5:24 
  • №119/120 Запорожье-1 - Львов +1:00 
  • №11/12 Львов - Одесса +2:09 
  • №119/120 Львов - Запорожье-1 +2:02 
  • №25/26 Одесса - Рахов +1:42 

Напомним:

Из-за обстрелов в Хмельницкой области "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда-шаттлы для подвоза пассажиров и совместно с ОВА разработала инструкцию по изменениям в курсировании поездов.

Укрзализныця Хмельницкий
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