Глава криминального ведомства РФ предлагает национализировать ключевые секторы экономики

ОЛЕКСАНДР БАСТРИКІН Getty images

Глава федерального агентства по борьбе с преступностью РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть ключевые секторы экономики в государственную собственность, чтобы поддержать войну в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Сейчас РФ уже владеет активами, которые захватила или приобрела со значительными скидками, компаний, покинувшие страну после 24 февраля.

По словам Бастрыкина, национализация основных секторов экономики прежде всего направлена на усиление экономической безопасности в условиях войны.

Агентство отмечает, что заявления о национализации являются необычными для Бастрыкина, который подчиняется непосредственно военному преступнику Путину.

Российская экономика и государственная казна в значительной степени зависят от добычи нефти, газа и металлов.

Газпром, крупнейший производитель природного газа в России, уже контролируется государством. Однако крупнейшая нефтяная компания "Роснефть" формально не находится под государственным контролем, но ее возглавляет Игорь Сечин, давний союзник главы РФ.

Напомним:

Дефицит федерального бюджета России по итогам апреля превысил план на 2023 год - бюджет был выполнен с дефицитом до 3,424 триллиона рублей, увеличившись в апреле сразу на 1,024 триллиона.

Экономическая правда.