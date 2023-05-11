Дефіцит бюджету РФ вже перевищив річний план

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками квітня перевищив план на 2023 рік - бюджет був виконаний з дефіцитом до 3,424 трильйона рублів, збільшившись у квітні відразу на 1,024 трильйона.

Про це пише російська редакція Forbes з посиланням на даны Мінфіну РФ.

Дефіцит бюджету вже на 843 млрд рублів перевищує розрахунки Мінфіну, який очікував, що в 2023 дефіцит складе 2,925 трлн рублів, або 2% ВВП.

Відомство нагадало, що для покриття дефіциту, згідно з бюджетним правилом, використовують кошти Фонду національного добробуту.

При цьому доходи бюджету за чотири місяці склали 7,782 трлн рублів, що на 22% нижче за обсяг надходжень за той же період торік.

Це пояснюють скороченням нафтогазових доходів. Загальні доходи бюджету в І кварталі оцінювалися Мінфіном у 5,677 трлн рублів, тому у квітні вони склали 2,1 трлн рублів.

За даними відомства, нафтогазові доходи знизилися з початку року на 52,3% і становили 2,282 трлн рублів.

Мінфін пов'язав це з високою базою порівняння 2022 року, зниженням цін на нафту марки Urals та падінням обсягів експорту природного газу.

Динаміка нафтогазових доходів поступово виходить на стабільну траєкторію, яка відповідає їхньому базовому рівню 8 трлн рублів на рік.

Економічна правда