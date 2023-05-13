Производство пшеницы в Украине уменьшится на 21% в 2023/2024 МГ - USDA

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Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует снижение производства пшеницы в Украине на 2023/2024 маркетинговый год (МГ) на 21%.

Об этом говорится в отчете USDA.

В целом предполагается, что Украина сможет экспортировать 10 млн тонн пшеницы по сравнению с 15 млн тонн в текущем 2022/23 МГ, кукурузы вместо этого составит 16,5 млн тонн по сравнению с 25,5 млн тонн.

Министерство объясняет, что причиной спада станет меньший урожай и сокращение экспортных запасов.

USDA улучшил оценку экспорта пшеницы на этот год на 0,5 млн тонн - до 15 млн тонн, объяснив это лучшей, чем ожидалось, работой "зернового коридора" и "линий солидарности".

Однако министерство ожидает падения производства на 4,4 млн тонн до 16,5 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Сбор других зерновых снизится до 28,67 млн тонн с 34,06 млн тонн в прошлом году и 53,51 в 2021/2022 МГ.

Так, кукурузы будет собрано 22 млн тонн по сравнению с 27 млн тонн в прошлом году, ячменя - 5,9 млн тонн против 6,18 млн тонн, овса - 350 тыс. тонн против 390 тыс. тонн и 478 тыс. тонн.

Напомним:

В МИД России в очередной раз пригрозили непродлением "зерновой сделки", если не будут выполнены условия Москвы.

Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Экономическая правда.