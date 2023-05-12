Toshiba сотрудничает с инвесторами для быстрого завершения выкупа за $15 миллиардов

Японская технологическая корпорация Toshiba заявила, что работает с Japan Industrial Partners (JIP), чтобы быстро завершить выкуп компании за 15 миллиардов долларов, поскольку конгломерат прогнозирует еще один год слабых прибылей.

Об этом пишет Reuters.

После того, как в марте совет директоров Toshiba принял предложение о выкупе компании на сумму 2 триллиона иен (14,8 миллиардов долларов) от группы, возглавляемой JIP, Toshiba "получила положительные отзывы от различных заинтересованных сторон, включая многих клиентов, деловых партнеров и сотрудников", - говорится в заявлении компании.

"Руководство пришло к выводу, что транзакция поможет компании построить стабильную управленческую базу, и поэтому сотрудничает с JIP для быстрого завершения сделки", - говорится в сообщении.

Совет директоров еще не решил, рекомендовать ли акционерам выставлять свои акции на продажу, отметив, что, хотя сделка даст акционерам разумную возможность вернуть свои инвестиции, цена предложения в 4 620 иен за акцию, скорее всего, не является удовлетворительной.

Финансовый директор Toshiba Масайоши Хирата подтвердил на брифинге в пятницу, что совет директоров примет решение до того, как JIP начнет свое тендерное предложение в конце июля. Он добавил, что не слышал о новых предложениях от других сторон.

Компания не планирует существенных изменений в составе совета директоров до ежегодного собрания акционеров в июне, поскольку основной задачей совета сейчас является надзор за усилиями руководства по реализации выкупа.

Toshiba прогнозирует операционную прибыль в размере 110 миллиардов иен за финансовый год до марта 2024 года, что немного ниже 110,5 миллиардов иен годом ранее, что обусловлено более высокими затратами на материалы, а также затратами на реструктуризацию.

Прогноз значительно ниже средней оценки в 166,03 млрд иен, которую дали семь аналитиков в опросе Refinitiv.

Напомним:

Японская технологическая корпорация Toshiba получила предложение о выкупе компании за 15 млрд долларов от консорциума во главе с японской частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners. Сделка может стать крупнейшей в стране.

Экономическая правда