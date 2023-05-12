"Энергоатом" готовит персонал для замены на ЗАЭС после деоккупации

"Энергоатом" проводит подготовку персонала, который должен зайти на Запорожскую АЭС сразу после деоккупации и начать работать.

Об этом в эфире телемарафона заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет "Укринформ".

"Мы готовимся сейчас на (подконтрольной - ред.) территории Украины. У нас находится персонал, который выехал из Энергодара. Он работает на наших других обособленных подразделениях, в том числе на атомных станциях, но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС по первому вызову", - рассказал Котин.

По его словам, "Энергоатом" также готовит вахты на атомных станциях, полные смены персонала, которые нужны будут в случае нехватки персонала на ЗАЭС после деоккупации.

Он добавил, что есть признаки подготовки оккупантов к "эвакуации". В частности, проводилась специальная тренировка персонала "Росатома" и военных для быстрого выезда со станции.

Напомним:

Поставленное россиянами "руководство" ЗАЭС массово и экстренно уходит в отпуска - подыскивает пути для эвакуации со станции во время контрнаступления ВСУ.

Экономическая правда