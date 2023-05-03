Российское "руководство" ЗАЭС срочно убегает в отпуска - Энергоатом

Поставленное россиянами "руководство" ЗАЭС массово и экстренно уходит в отпуска - подыскивает пути для эвакуации со станции во время контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Нынешние так называемые руководители Запорожской АЭС выражают желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу, отпрашиваясь у россиян якобы в отпуска", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена согласия на это не дают.

Тем временем назначенный россиянами директор ЗАЭС Юрий Черничук с 1 мая уже выехал в Крым.

Более того, коллаборанты пытаются найти себе "замену", подстрекая атомщиков ЗАЭС, чтобы они согласились выполнять их обязанности.

"В очередной раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора и не разрушать собственное будущее", - призвали в Энергоатоме.

Напоминаем:

Служба безопасности собрала доказательства и сообщила о подозрении оккупационному директору Запорожской АЭС – он обеспечил отключение атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины.

Экономическая правда